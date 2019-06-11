«Звезда» публикует кадры полыхающей пилорамы в Королеве

«Звезда» публикует видео с места пожара на пилораме в подмосковном Королеве. Сигнал о возгорании поступил в управление МЧС в 7.10 утра.

На месте ЧП работают 11 пожарных. К ликвидации пламени привлечены три единицы техники.

На данный момент площадь пожара составляет 4,7 тысяч квадратных метров. В 7.55 возгорание было локализовано.

Информации о пострадавших не поступало.