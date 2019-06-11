«Звезда» публикует кадры полыхающей пилорамы в Королеве
Информации о пострадавших не поступало.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
«Звезда» публикует видео с места пожара на пилораме в подмосковном Королеве. Сигнал о возгорании поступил в управление МЧС в 7.10 утра.
На месте ЧП работают 11 пожарных. К ликвидации пламени привлечены три единицы техники.
На данный момент площадь пожара составляет 4,7 тысяч квадратных метров. В 7.55 возгорание было локализовано.
Информации о пострадавших не поступало.