Полиция задержала мать, оставившую детей в хостеле в Подмосковье

Правоохранительные органы в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали женщину, которая оставила двух своих детей в хостеле в Котельниках.

«В городе Видное задержана женщина 1989 года рождения, оставившая 28 мая двоих детей в хостеле города Котельники», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В ближайшее время женщину доставят в следственные органы.

Напомним, неизвестная девушка 29 мая оставила годовалых мальчика и девочку администратору хостела и не вернулась за детьми. Сотрудники хостела написали заявление в полицию.