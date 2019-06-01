Полиция задержала мать, оставившую детей в хостеле в Подмосковье
Согласно сообщению ГУ МВД, в ближайшее время она будет доставлена в следственные органы.
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Правоохранительные органы в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали женщину, которая оставила двух своих детей в хостеле в Котельниках.
«В городе Видное задержана женщина 1989 года рождения, оставившая 28 мая двоих детей в хостеле города Котельники», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В ближайшее время женщину доставят в следственные органы.
Напомним, неизвестная девушка 29 мая оставила годовалых мальчика и девочку администратору хостела и не вернулась за детьми. Сотрудники хостела написали заявление в полицию.