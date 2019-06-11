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«Угрожал постоянно»: мать похищенного ребенка из Челябинска рассказала о его отце

Дарья Муромова
08:55 11.06.2019
По данным родственников мальчика, его отец был против того, чтобы ребенок получал квалифицированную медицинскую помощь и образование, и хотел жить с ним «в чистом поле в землянке».
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: ТРК ЗВЕЗДА

Мама похищенного пятилетнего мальчика Светлана прокомментировала «Звезде» инцидент, произошедший в Челябинске девятого июня.

Напомним, по словам женщины, ее сына украл его биологический отец в тот момент, когда она вместе со своим мужем и двумя детьми садилась в машину, чтобы поехать в парк на прогулку.

«Я открыла дверь сыну, он усаживался, пристегивался сам. В этот момент я пристегивала младшую дочь, а муж, повернувшись спиной к выходу из двора, стал укладывать коляску. Я не успела пристегнуть дочь - только посадить. Поднимаю голову, а там Максим (биологический отец мальчика - прим. ред.) подошел и начал с нами разговаривать. Муж ответил, что нам не о чем разговаривать, отошел от машины и начал вызывать полицию. Я пыталась оттолкнуть его, но моя дочь была не пристегнута и выпадала из кресла. Пока я отвлеклась на нее, он обошел машину и забрал сына с заднего сидения. Ребенок ревет», - рассказала Светлана.

Женщина пыталась говорить с биологическим отцом, чтобы потянуть время до приезда полиции, однако мужчина решил действовать оперативно и сбежал с ребенком. За ним побежал муж Светланы, однако его задержал красный сигнал светофора на дороге. В то же время он успел позвонить другу семьи, чтобы тот помог остановить вора.

В распоряжении «Звезды» имеется видео, на котором биологический отец ребенка, одетый в камуфляжный костюм, держит вырывающегося сына и разговаривает с другом семьи. В какой-то момент он достает баллончик и распыляет его в глаза мужчине, после чего успевая скрыться в неизвестном направлении.

Светлана утверждает, что раньше она разрешала ребенку общаться с его биологическим отцом, но после того, как он вступил в ряд сект и стал угрожать семье и требовать отдать ему мальчика, женщина ограничила их контакт. По ее словам, мужчина приобрел дом в деревне в Челябинской области не на свое имя и, возможно, поехал туда. Однако адрес неизвестен, как и официальные фамилия и отчество горе-отца - он сменил личные данные.

По данным родственников мальчика, его отец был против того, чтобы ребенок получал квалифицированную медицинскую помощь и образование, и хотел жить с ним «в чистом поле в землянке».

Юридически биологический отец является чужим человеком для мальчика - официально отцом числится муж Светланы.

Родители пропавшего мальчика написали заявление в полицию. Сейчас его рассматривают в отделе МВД в Ленинском районе Челябинска.

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