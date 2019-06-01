Помню все твои трещинки: в Киеве разрушается «Мост Кличко»

В Киеве на недавно открывшемся велопешеходном мосту между Аркой дружбы народов и парком «Владимирская горка» разбилось еще одно стекло. Об этом пишет портал «Информатор».

Отмечается, что стеклянный пол вновь треснул вечером 31 мая, несмотря на то, что обзорную площадку на время ремонта огородили специальным забором. Однако киевлянам это не помешало попасть на закрытую часть моста.

Люди ходили по мосту, делали селфи, наступали везде и не волновались, что некоторые секции стеклянного пола треснули. Разбитое стекло потеряло прозрачность из-за всех повреждений.

Напомним, мост в Киеве открыли 25 мая, а мэр города Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиром попрыгали на нем, испытав на прочность. Большая часть покрытия была сделана из стеклянных панелей, сквозь которые видно дорогу под мостом.

Сразу после открытия на смотровую попало много жителей и гостей города. Уже на следующий день одно из стекол треснуло, после чего часть моста перекрыли. Градоначальник пообещал за сутки починить треснувший сразу после открытия киевский мост.