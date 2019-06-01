В подмосковном Солнечногорске в честь Дня защиты детей устроили большой праздник

На севере Московской области, в Солнечногорске, в честь Дня защиты детей устроили большой праздник с активными видами развлечений. Мероприятия прошли в одном из крупнейших в стране веревочных парков - «Пешки», расположенном на территории отеля Гелио-Парк.

Вместе с инструкторами дети могли преодолеть целый комплекс канатных препятствий или забраться на скалодром. До самого верха добрались почти все, кто решил взобраться на искусственное 14-метровое возвышение.

В перерывах между покорением вершин малыши могли попрыгать на батуте. А тем, кому по душе чуть менее активный отдых, устроили веселое представление с клоунами и танцами. Участвовали в празднике и дети из социально-реабилитационного центра несовершеннолетних «Незабудка».

«Это всегда праздник, это всегда радость, это всегда улыбки детей. Их счастливые лица приятно видеть. А то мероприятие, на котором мы сегодня побывали, - в этом еще раз убедились. Они получили огромное удовольствие, потому что были активными участниками этого мероприятия», - поделилась эмоциями директор реабилитационного центра Елена Береговая.

Все посетители сегодняшнего праздника получили в подарок сладкое угощение.