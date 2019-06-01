Пожар на заводе «Кристалл» в Дзержинске ликвидирован

Пожар на ГосНИИ «Кристалл» в Нижегородской области полностью ликвидирован. Об этом сообщили в оперативном штабе, созданном после ЧП.

Кроме того, по уточненным данным Минздрава области, стало известно количество пострадавших после взрывов. Сообщается, что всего за медицинской помощью обратилось 79 человек: 38 работников завода и 41 житель города. Уточняется, что среди них нет детей.

«По состоянию на 18.00 на стационарном лечении состоит 15 человек, одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 14 - средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 63 пациентам», - говорится в сообщении Минздрава.

Ранее в администрации города подсчитали, что из-за ЧП в Дзержинске повреждено почти 200 жилых домов, а также десятки соцобъектов. Зафиксированы повреждения стекол. В Дзержинске введен режим ЧС. Следственными органами возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.