На танкере в порту Махачкалы произошел взрыв
ЧП случилось во время перекачки нефтепродуктов с танкера.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Инцидент произошел рано утром 11 июня, сообщили в ГУ МЧС по Республике Дагестан. «Звезда» публикует первые кадры с места ЧП.
«В Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении», - уточнили в спасательном ведомстве.
В МЧС добавили, что в результате происшествия, возможно, пострадали несколько человек, не уточнив их количества и характера полученных травм.