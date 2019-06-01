Опубликованы кадры с места столкновения поезда с грузовиком в Адыгее

На железнодорожном переезде возле станции Шенджий на участке Энем — Горячий Ключ Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги столкнулись пассажирский поезд и грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

«Установлено, пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем, в результате чего произошло возгорание грузовика, которое было локализовано в течение короткого времени», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшего при аварии водителя фуры госпитализировали. Также всем находящимся в поезде пассажирам была оказана медпомощь. На месте работают правоохранители, которые решают вопрос об отправлении состава по маршруту.

ЧП произошло с поездом № 346 Адлер - Нижневартовск 1 июня. Водитель грузовика выехал на переезд перед идущим поездом, в результате чего машинисту пришлось применить экстренное торможение, но расстояние оказалось недостаточным. После столкновения грузовик вспыхнул, огонь перекинулся и на локомотив, и на первый вагон.