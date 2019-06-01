Из-за взрывов на заводе в Дзержинске повреждено почти 200 жилых домов

В городе Дзержинск в результате взрывов на заводе «Кристалл» повреждены жилые дома, а также здания социальных объектов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города, повреждения зафиксированы в 180 многоквартирных зданиях, а также нескольких десятках социальных учреждений. Речи о разрушениях не идет, зафиксированы повреждения стекол.

В настоящее время проводится подсчет суммы ущерба. По словам представителя пресс-службы администрации, прежде чем определить сумму компенсации жителям, деньги будут направлены на восстановление учреждений социальной сферы.

По обновленным данным Минздрава области, в результате взрывов на «Кристалле» обратились за медицинской помощью 79 человек: 38 работников завода и 41 житель города. В настоящий момент 15 человек находятся на стационарном лечении.

В Дзержинске введен режим ЧС. Следственные органы возбудили дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.