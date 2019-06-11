Оползень перекрыл реку и повредил линии электропередачи в Кузбассе

Русло реки Большой Кийзас оказалось перекрытым на 750 метров в длину и около пяти метров в высоту после схода горной породы с отвала угольного разреза «Кийзасский» в Кузбассе. Об этом сообщают в пресс-службе департамента угольной промышленности региона.

ЧП произошло в ночь с пятого на шестое июня. По информации ТАСС, во время схода оползень задел и повредил девять опор резервной линии электропередачи, однако это не спровоцировало нарушение электроснабжения ближайших населенных пунктов.

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Для устранения последствий аварии угольщики попросили областной департамент природных ресурсов и экологии разрешить работы на горном объекте. Для предотвращения накопления водных масс воду будут перекачивать насосами.

По данным пресс-службы областной администрации, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отдал распоряжение создать оперативный штаб для решения данной проблемы. Сейчас идет очистка русла реки Большой Кийзас.