Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В РЖД назвали причину крупной аварии с поездом и грузовиком в Адыгее

Вадим Иванов
17:58 01.06.2019
Водитель грузового автомобиля нарушил ПДД и выехал на переезд перед приближающимся составом.
© Видео: Сергей Пудов, YouTube © Фото: МЧС

В Адыгее на перегоне Шеджий - Энем-2 днем, 1 июня, столкнулись пассажирский поезд и грузовик, в результате чего загорелся один из вагонов и локомотив. ЧП произошло с поездом № 346 Адлер - Нижневартовск.

Как сообщили в РЖД, причиной ЧП стало нарушение ПДД водителем грузовика, который выехал на ж/д переезд перед приближающимся составом.

«По предварительным данным в результате ДТП пострадал водитель грузовика. Пассажиры за медицинской помощью не обращались», - говорится в сообщении корпорации.

В РЖД добавили, что в связи с инцидентом ожидаются задержки в движении пассажирских поездов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.05.2019, 02:18
«Уйдут на дно морское»: Иран пригрозил эсминцам ВМС США секретным оружием
Дата01.06.2019, 17:22
В парке «Патриот» появится центр военно-патриотического воспитания «Авангард»
Дата29.05.2019, 23:57
«Челси» стал победителем Лиги Европы
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата01.06.2019, 05:57
Раскрыты особенности бомбардировщика Ту-22М3М
Дата28.05.2019, 13:30
Старинную деревянную мостовую нашли в Нижегородском кремле
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:44 Спорт
Финал Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память об экс-футболисте «Реала»
17:26 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места столкновения поезда с грузовиком в Адыгее
17:22 Армия
В парке «Патриот» появится центр военно-патриотического воспитания «Авангард»
17:10 В стране и мире
Видео
«Посекло всего осколками»: очевидец рассказал о взрывах в Дзержинске
16:14 В стране и мире
Видео
Вылетают стекла: появилось новое видео момента взрыва в Дзержинске
События дня
События дня
Обострение конфликта в Косово
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Москве под деревом обнаружили бездомную шведскую писательницу
Видео
Что осталось от разбитого аэропорта в Донецке: кадры изнутри
Видео
Инструмент влияния: кадры испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
Видео
Зеленский поставил на место наглую журналистку: видео
Видео
Новый мем: попробовавший лайм мальчик стал звездой награждения в Кремле
Видео
Отмена роуминга, ОСАГО и автотюнинг: как изменится жизнь россиян с 1 июня
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.