В РЖД назвали причину крупной аварии с поездом и грузовиком в Адыгее

В Адыгее на перегоне Шеджий - Энем-2 днем, 1 июня, столкнулись пассажирский поезд и грузовик, в результате чего загорелся один из вагонов и локомотив. ЧП произошло с поездом № 346 Адлер - Нижневартовск.

Как сообщили в РЖД, причиной ЧП стало нарушение ПДД водителем грузовика, который выехал на ж/д переезд перед приближающимся составом.

«По предварительным данным в результате ДТП пострадал водитель грузовика. Пассажиры за медицинской помощью не обращались», - говорится в сообщении корпорации.

В РЖД добавили, что в связи с инцидентом ожидаются задержки в движении пассажирских поездов.