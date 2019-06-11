Лазарев отреагировал на сообщения о скандале с Лободой

Певец Сергей Лазарев отреагировал на сообщения в СМИ о его ссоре с другой известной исполнительницей - Светланой Лободой.

© lazarevsergey, Instagram

По данным издания Super, на премии «Муз-ТВ» Лазарев якобы накричал на Лободу, используя нецензурные выражения. Возможной причиной конфликта стала длительность выступления певицы - она исполнила шесть песен, а артист не смог по техническим причинам повторить свой номер, который он демонстрировал на «Евровидении» в этом году.

© lazarevsergey, Instagram

«Вот это фантазия, обожаю! Злыдень Лазарев», - иронично прокомментировал певец информацию об инциденте в своем Instagram.

© lazarevsergey, Instagram

Однако после сообщения о скандале на церемонии вручения премии поклонники заметили, что Лобода отписалась от Лазарева в соцсети. По всей видимости, аналогичный жест сделал и сам певец.