«Посекло всего осколками»: очевидец рассказал о взрывах в Дзержинске

Житель Дзержинска Денис Крюк, который живет неподалеку от завода «Кристалл», рассказал «Звезде» о том, как сегодня происходили взрывы на заводе. По его словам, к испытаниям взрывчатки на заводе он уже привык за 25 лет жизни в городе. Но в этот раз не обратить внимание на раздававшиеся хлопки было невозможно.

«В общей сложности я здесь 25 лет живу, у нас каждое утро ровно в 9 часов взрывают, испытывают взрывчатку. На это уже не обращаешь внимания. А тут был как будто сильный гром, прямо вот как будто под окнами. Сначала вроде бы ничего страшного. Я на балкон вышел, он у меня деревянный, на первом этаже живу. Но когда произошел второй взрыв, у меня все стекла вылетели. Посекло всего осколками, вообще караул. Довольно-таки сильно, я в больницу ездил. Второй раз взорвалось очень сильно. Я даже выбежал из подъезда. Думал, умру, честное слово. Все даже зашаталось! У меня ноги поцарапало, живот поцарапало. И, главное, у нас дом углом стоит, я на первом этаже живу. Вот стекла вылетели у меня, и на пятом этаже почему-то. Говорят, так волна отразилась. У меня на кухне микроволновка с подоконника слетела, а она 6 кг весит. А у тещи окна выходят на Свердлова, у нее створки у пластиковых окон отлетели», - рассказал Денис Крюк.

Напомним, количество пострадавших при взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске по последним данным составляет 38 человек. Взрывы произошли в цехе по производству тротила. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.