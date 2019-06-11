«Тайную комнату» нашли в Троицком Соборе в Серпухове
Специалисты полагают, что помещение могло служить складским помещением или кельей.
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«Тайную комнату» обнаружили в Троицком Соборе в городе Серпухов. Находка была сделана во время реставрационных работ.
Как говорится на сайте администрации Серпухова, ранее в этой комнате могли располагаться кельи или складское помещение.
«По словам специалистов, наружная стена была до пристройки к храму Дмитровского придела и расположена над главным входом на пути в колокольню», - следует из сообщения.
В ближайшее время планируется провести реставрационные работы в комнате, после чего помещению вернут облик 19 века.