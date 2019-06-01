Москвичей предупредили об опасности пожаров

В ГУ МЧС Москвы опубликовали предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях в столице. По данным ведомства, в Москве в ближайшие дни сохраняется вероятность пожаров.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 00.00 часов 2 июня до 00.00 часов 4 июня местами в Москве сохранится высокий уровень пожароопасности 4 класса», - говорится в сообщении на сайте МЧС.

Москвичей и гостей столицы просят соблюдать правила пожарной безопасности.

Согласно прогнозу Росгидромета, температура в столице со 2 июня повысится до +33 градусов, 4 и 5 июня значения термометров покажут +26-27, а с 6 по 9 июня вновь достигнут +30 градусов и выше.