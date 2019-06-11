Ураганный ветер снес крышу многоквартирного дома в Удмуртии
Крыша здания была скатной. Ветер сорвал ее с обеих сторон.
© Фото: Дмитрий Сурнин , Facebook
Ветер сорвал крышу многоквартирного дома в городе Воткинске в Удмуртии. Металлическая кровля снесена с обеих сторон. Пострадала стропильная система.
В результате ЧП пострадавших нет.
«Жители дома также не понесли материального ущерба частной собственности, только общедолевой», - рассказал министр строительства, ЖКХ и энергетики региона Дмитрий Сурнин.
По его словам, ремонтные работы займут не более десяти дней.
В связи со случившимся власти города вместе с представителями МЧС и городских служб уже провели собрание.
В отношении управляющей компании будет проведена проверка.