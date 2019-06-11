Дебоширка подралась с прохожими и перевернула коляску с ребенком в Зеленограде
В подмосковном Зеленограде неадекватная женщина напала на людей с ребенком на улице без каких-либо на то причин.
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В Зеленограде неадекватная женщина атаковала девушку, оттаскала ее за волосы и перевернула коляску с годовалым ребенком, после чего набросилась на пенсионерку и избила ее.
Инцидент произошел утром, 10 июня. В результате нападения ребенок получил травмы и был госпитализирован, а бабушке разбили губу.
Хулиганка была задержана. По факту произошедшего СК РФ начал расследование, сообщает агентство «Москва».
По некоторый информации, женщина уже стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Процессуальное решение будет принято после окончания доследственной проверки.