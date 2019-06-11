Дебоширка подралась с прохожими и перевернула коляску с ребенком в Зеленограде

В Зеленограде неадекватная женщина атаковала девушку, оттаскала ее за волосы и перевернула коляску с годовалым ребенком, после чего набросилась на пенсионерку и избила ее.

Инцидент произошел утром, 10 июня. В результате нападения ребенок получил травмы и был госпитализирован, а бабушке разбили губу.

Хулиганка была задержана. По факту произошедшего СК РФ начал расследование, сообщает агентство «Москва».

По некоторый информации, женщина уже стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Процессуальное решение будет принято после окончания доследственной проверки.