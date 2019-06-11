В Челябинске отец выкрал пятилетнего сына, чтобы увезти жить в землянку

В Челябинске во дворе жилого дома украли пятилетнего мальчика из машины родителей. По словам семьи, это сделал биологический отец по религиозным соображениям.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, девятого июня, когда семья с двумя детьми, пятилетним мальчиком Мишей и десятимесячной дочерью, выходила из подъезда и садилась в свой автомобиль. По словам матери детей Светланы, старшего сына усыновил и воспитывает как родного ее муж. В то время, как женщина пристегивала ремнями безопасности младшую дочь, внезапно подошел биологический отец, попросил отдать мальчика, а потом открыл дверь авто и убежал вместе с ребенком.

На кадрах видно, как мужчина в камуфляжном костюме стоит вместе с то и дело убегающим от него ребенком, агрессивно разговаривая с другим молодым человеком. По словам Светланы, последний - это друг семьи, которого они попросили помочь остановить биологического отца. В конце видео он распыляет в глаза мужчины баллончик, из-за чего ему все-таки удается забрать ребенка. Самих родителей задержал красный сигнал светофора.

Родственники мальчика утверждают, что его биологический отец хочет, чтобы он «жил в чистом поле в землянке», не получая образования и медицинской помощи. Сейчас в городе ведутся поиски ребенка, в отделе МВД Ленинского района Челябинска проводится проверка данного инцидента.