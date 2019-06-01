Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Адыгее: загорелся вагон

В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, в результате чего загорелись один из вагонов состава и сам грузовик.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, ЧП произошло в Тахтамукайском районе на нерегулируемом переезде возле станции Шенджий.

«Кубанские новости» уточняют, что ЧП произошло с поездом №346 Адлер - Нижневартовск.

«Звезде» в региональном управлении МЧС добавили, что загорелись 10-й вагон и локомотив. Из пассажиров пострадавших в результате ЧП нет, сказали в спасательном ведомстве. Ранения получил водитель грузовика, его госпитализировали.

Пассажиров состава автобусами доставили в Краснодар, добавили «Звезде» в МЧС.