В Судане военная полиция открыла огонь по протестующим
Бастующие вышли на улицы с требованием передать руководство страной гражданским властям.
© Видео: قناة الجزيرة مباشر - Aljazeera Mubasher Channel © Фото: قناة الجزيرة مباشر - Aljazeera Mubasher Channel
Бастующие граждане Судана попали под обстрел военной полиции у моста Нил аль-Азрак, расположенный в 500 метрах от штаба общего управления вооруженных сил в Хартуме.
Протестующие вышли на улицы, требуя передать руководство страной гражданским властям, сообщает РИА Новости. Военная полиция пыталась разобрать установленные демонстрантами баррикады, после чего между сторонами начались столкновения.
Полицейские приняли решение открыть огонь. Сотни бастующих укрылись от выстрелов в мечети Джаме Хартум.