«Офигеть»: момент взрыва на заводе в Дзержинске сняли на видео

Жители Дзержинска сняли на смартфон момент взрыва на заводе «Кристалл» и опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видны клубы густого дыма, поднимающиеся в воздух после первого взрыва и возникшего вследствие пожара. Автор видео повторяет несколько раз «офигеть», отмечая, что в результате случившегося пострадали теплицы.

В какой-то момент раздается второй взрыв, после которого девушка за кадром даже вскрикнула.

Пользователи публикуют и другие кадры, на которых зафиксированы момент взрыва или его последствия. По последним данным, в результате случившегося пострадали 39 человек.

Около полудня 1 июня в цехе по производству тротила во время технологического процесса произошло несколько взрывов на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области. В оперативном штабе на месте ЧП сообщили, что угрозы повторных взрывов нет. Власти региона объявили режим ЧП в городе Дзержинск и трех прилегающих к нему поселках (Пыра, Желнино и Лесной Кордон).