Немецкое издание назвало самые красивые русские имена

«На русском говорят более 280 миллионов человек по всему миру. Россия – невероятная страна с захватывающей историей. Неудивительно, что имена девочек и мальчиков звучат красиво и имеют глубокий смысл», - говорится в публикации.

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