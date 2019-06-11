Немецкое издание назвало самые красивые русские имена
Всего в список, составленный немецким СМИ, попали 10 имен: половина из них мужские, половина - женские.
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Немецкое издание Wunderweib составило рейтинг самых красивых русских имен.
«На русском говорят более 280 миллионов человек по всему миру. Россия – невероятная страна с захватывающей историей. Неудивительно, что имена девочек и мальчиков звучат красиво и имеют глубокий смысл», - говорится в публикации.
Так, в список попали пять мужских и пять женских имен.
Самыми красивыми среди мужских стали Алексей, Николай, Максим, Вадим и Никита. А Алина, Полина, Дарья, Мила и Виктория являются, по мнению автора, самыми красивыми женскими именами.