Вылетают стекла: появилось новое видео момента взрыва в Дзержинске
По последним данным, в результате случившегося пострадали почти 40 человек.
© Видео: Наталья Семечкова, ВКонтакте, Baza © Фото: Наталья Семечкова, ВКонтакте
Пользователи соцсетей продолжают выкладывать в интернет кадры, на которых зафиксирован момент одного из взрывов на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске.
ЧП, напомним, произошло днем, 1 июня. По предварительной версии, из-за нарушения технологического процесса.
По последним данным, которые предоставил Минздрав РФ, в результате происшествия пострадали 39 человек, десяти из них потребовалась госпитализация.
СК возбудил по факту нарушения требований промышленной безопасности на заводе уголовное дело.