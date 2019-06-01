Вылетают стекла: появилось новое видео момента взрыва в Дзержинске

Пользователи соцсетей продолжают выкладывать в интернет кадры, на которых зафиксирован момент одного из взрывов на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске.

ЧП, напомним, произошло днем, 1 июня. По предварительной версии, из-за нарушения технологического процесса.

По последним данным, которые предоставил Минздрав РФ, в результате происшествия пострадали 39 человек, десяти из них потребовалась госпитализация.

СК возбудил по факту нарушения требований промышленной безопасности на заводе уголовное дело.