На стене Главного храма ВС РФ изобразят подвиг 28 панфиловцев

Бронзовое панно с изображением подвига 28 панфиловцев украсит Главный храм Вооруженных сил России. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В настоящий момент ведется работа над художественно-архитектурным убранством храма. Собор будет украшен изображениями с самыми важными битвами Великой Отечественной войны: обороной Сталинграда, Смоленской, Ржевской и Сталинградской битвами, сражением за Брестскую крепость и другими.

Подвиг 28 панфиловцев и героев обороны Севастополя будет увековечен сразу на двух масштабных бронзовых панно.

Изготовлением элементов внутреннего и внешнего оформления собора уже занимаются несколько российских творческих мастерских.

Напомним, несмотря на ряд слухов вокруг битвы за Москву в ноябре 1941 года, подвиг 28 панфиловцев во время Великой Отечественной войны удалось доказать документально.