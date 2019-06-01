В Серпухове спасли запутавшегося в сетке ворот лисенка: видео
Животное запуталось в старой футбольной сетке – у него были туго перевязаны шея и лапы.
© Видео: ПОДСЛУШАНО Серпухов без цензуры, Вконтакте © Фото: ПОДСЛУШАНО Серпухов без цензуры, Вконтакте
Лесники из организации «Русский лес» спасли лисенка, который не мог освободиться от веревок недалеко от Серпухова.
Животное запуталось в старой футбольной сетке - у него были туго перевязаны шея и лапы, поэтому лис никак не мог выбраться из ловушки самостоятельно.
Лесники аккуратно с помощью ножа разрезали сетку и освободили зверька. На кадрах видно, что он совершенно не сопротивляется и не пытается укусить своих спасателей, а терпеливо ждет.
«Мне кажется, он прекрасно понимает, что с ним делают», - комментирует ситуацию женщина, которая держит лисенка в то время, как мужчина разрезает веревки.