В Серпухове спасли запутавшегося в сетке ворот лисенка: видео

Лесники из организации «Русский лес» спасли лисенка, который не мог освободиться от веревок недалеко от Серпухова.

Животное запуталось в старой футбольной сетке - у него были туго перевязаны шея и лапы, поэтому лис никак не мог выбраться из ловушки самостоятельно.

Лесники аккуратно с помощью ножа разрезали сетку и освободили зверька. На кадрах видно, что он совершенно не сопротивляется и не пытается укусить своих спасателей, а терпеливо ждет.