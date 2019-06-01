Последствия взрыва на заводе в Дзержинске сняли с коптера

В Сети появились кадры, снятые с квадрокоптера, на которых виден густой серый дым, поднявшийся после взрывов в Дзержинске в Нижегородской области.

Как можно заметить, дым распространился почти над всем городом. Местные жители публикуют кадры, снятые из разных районов Дзержинска. Как ранее сообщалось, ударной волной выбило стекла в зданиях в районе 3 км от завода.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, число пострадавших в результате ЧП возросло до 38, состояние 25 из которых оценивается как средней степени тяжести, а четверо - в тяжелом состоянии.

«Пострадали 38 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии», - сказали в пресс-службе.

Напомним, взрывы произошли около полудня 1 июня в цехе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске, после них начался пожар, площадь которого составила 100 кв. метров. В настоящее момент возгорание было ликвидировано. Персонал завода успели эвакуировать.

Власти региона объявили режим ЧС в Дзержинске и трех ближайших поселках (Пыра, Желнино и Лесной Кордон).