Часть трассы М-7 оцеплена после взрывов в Дзержинске

Под Дзержинском после взрывов на заводе «Кристалл» оцепили часть московской трассы М-7 в том районе, где есть поворот к заводу. При этом движение по трассе полностью не перекрыто.

«Сама трасса работает, но сейчас там перекрыт поворот, чтобы обезопасить людей, чтобы никто ближе к территории завода не прошел», - цитирует РИА Новости пресс-службу администрации Дзержинска.

По последним данным, в результате взрывов техногенного характера на заводе в Дзержинске пострадали 38 человек. Взрывы произошли в цехе по производству тротила. В настоящее время пожар, возникший после взрывов, ликвидирован, происходит очаговое тление. По факту ЧП заведено уголовное дело.