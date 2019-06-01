В Дзержинске объявлен режим ЧП после взрывов на оборонном заводе «Кристалл»

Власти Нижегородской области объявили режим ЧП в городе Дзержинск и трех прилегающих к нему поселках (Пыра, Желнино и Лесной Кордон) после взрывов, произошедших днем, 1 июня, на оборонном заводе «Кристалл».

Губернатор региона Глеб Никитин также поручил создать оперативный штаб в связи с ЧП. Об этом сообщается на сайте администрации области.

По последним данным МЧС, в результате произошедшего пострадали 38 человек. Предположительно, двое пропали без вести.

Представитель завода рассказал «Интерфаксу», что службы предприятия оперативно сработали, поэтому персонал эвакуировали вовремя.