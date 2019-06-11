Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня

С 12 июня 2019 года изменятся правила подачи заявлений о несогласии на выезд из России несовершенных граждан, сообщает «Российская газета».

Пограничные органы больше не будут принимать заявления от граждан о несогласии на выезд из России их несовершеннолетних детей. Теперь подавать подобные заявления нужно будет в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД РФ. Ведомство будет также вести учет данных заявлений.

Такими же функциями будут обладать и дипломатические, и консульские учреждения по месту постоянного проживания заявителя за пределами страны.

Как рассказали в Погранслужбе ФСБ, если ребенок выезжает из России с одним из родителей, опекунов или попечителей, то согласия второго родителя не потребуется. В случае выезда несовершеннолетнего из страны, то он должен будет иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие одного из родителей или опекуна. При этом в согласии могут быть указаны сведения о двух и более детях.

Если один из родителей или усыновителе, опекунов или попечителей будет против выезда из страны ребенка, то вопрос о возможности его выезда будет решаться в суде. Пограничники посоветовали до поездки убедиться в отсутствии временного ограничения на выезд несовершеннолетнего, что можно выяснить в миграционных подразделениях МВД. При выявлении таких детей, их не будут пропускать через госграницу.