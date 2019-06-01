Вступил в силу запрет на экспорт топлива из России на Украину

Согласно постановлению российского правительства, с сегодняшнего дня поставлять на Украину бензин, дизельное топливо, пропан, бутан и другие сжиженные газы можно будет только по разрешению Минэкономразвития. Таким образом с 1 июня вступил в силу запрет на поставки топлива из России на Украину.

Такими полномочиями правительство наделило Минэкономразвития в апреле этого года. Ведомство, в свою очередь, представило список компаний, которые могут осуществлять поставки. При этом их список будет ежемесячно пересматриваться, пишет «Интерфакс».

Запрет на поставки топлива на Украину стал ответом на решение Киева расширить санкции против России. Киевское руководство запретило ввоз на Украину ряда товаров из России, на что Москва запретила импорт некоторой своей продукции в Киев.