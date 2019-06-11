Пассажирка самолета открыла аварийную дверь, перепутав ее с туалетом
В итоге всем другим пассажирам пришлось выйти, а рейс «Пакистанских авиалиний» был задержан на восемь часов.
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Рейс 702 «Пакистанских авиалиний» готовился к вылету из Манчестера в Исламабад, однако, когда уже пассажиры были в салоне самолета, произошло недоразумение.
Одна из пассажирок, проигнорировав сообщение «Пристегнуть ремни», пошла по салону в поисках туалета. Увидев перед собою дверь, женщина открыла ее, однако это оказался аварийный выход.
В результате всем пассажирам пришлось выйти из самолета, а рейс был задержан на восемь часов, пишет New York Post. Всем был предоставлен обед и гостиница от авиакомпании, позже они улетели другим рейсом.