Пассажирка самолета открыла аварийную дверь, перепутав ее с туалетом

Рейс 702 «Пакистанских авиалиний» готовился к вылету из Манчестера в Исламабад, однако, когда уже пассажиры были в салоне самолета, произошло недоразумение.

Одна из пассажирок, проигнорировав сообщение «Пристегнуть ремни», пошла по салону в поисках туалета. Увидев перед собою дверь, женщина открыла ее, однако это оказался аварийный выход.

В результате всем пассажирам пришлось выйти из самолета, а рейс был задержан на восемь часов, пишет New York Post. Всем был предоставлен обед и гостиница от авиакомпании, позже они улетели другим рейсом.