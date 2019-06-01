Опубликовано видео задержания экс-губернатора Ивановской области

СК РФ опубликовал оперативную съемку ФСБ по задержанию экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова. Он был задержан в связи с подозрением в причастности к коррупции.

Павла Конькова, а также управляющего директора ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрия Гришина подозревают в хищении денег из бюджета Ивановской области. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ.

«По версии следствия, Коньков, Гришин и иные пока неустановленные лица совершили хищение вверенных Конькову бюджетных денежных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО"», - уточнили в СК.

По данным следствия, сумма хищений составила около 700 миллионов рублей.

Следователи намерены ходатайствовать о заключении Конькова и Гришина под стражу.