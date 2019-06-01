Уголовное дело возбуждено по факту взрывов в Дзержинске

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности на заводе «Кристалл» в Дзержинске. Об этом сообщает СК РФ.

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов)», - сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что на место ЧП выехали следователи и следователи-криминалисты. Там продолжают работу спасатели и медики. Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководителей СУ СКР по региону.

По последним данным, в результате взрывов техногенного характера на заводе в Дзержинске Нижегородской области пострадали 38 человек. В настоящее время пожар, возникший после взрывов, ликвидирован, происходит очаговое тление.

«Пострадали 38 человек, четверо тяжелых, 25 средних, 9 легких», - сообщили в экстренных службах региона.

После происшедшего власти Нижегородской области объявили режим ЧП в городе и трех прилегающих к нему поселках (Пыра, Желнино и Лесной Кордон).