Россияне назвали главные символы страны

Главными символами России жители страны назвали единство народа, сплоченность и многонациональность. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Россияне также назвали официальные символы страны, то есть герб, гимн и флаг (16% опрошенных выбрали такой вариант). Для 9% респондентов символом РФ является богатая природа. Любовь к родине ассоциируется с Россией у 6% граждан, еще пять процентов увидели символом страны силу и мощь, а также ее величие.

Опрошенные отметили, что слово «Россия» в первую очередь связано с понятиями «Родина» (31%) и «великая держава» (29%).

Для каждого девятого Россия ассоциируется с огромными территориями и большой страной, около семи процентов связывают РФ с армией, а примерно четыре процента респондентов уверены, что нашу страну символизируют добрые и хорошие люди, а также надежда на светлое будущее, пишет РИА Новости.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проводился 9 июня. В опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Их опрашивали по телефону по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.