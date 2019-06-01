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На Украине назвали количество детей, погибших в Донбассе за пять лет

Валентина Пескова
15:04 01.06.2019
Число погибших и пропавших без вести детей огласили ВМС Украины в международный день защиты детей.
На Украине назвали количество детей, погибших в Донбассе за пять лет
© Фото: Sergii Kharchenko ZUMAPRESS.com Globallookpress

Со времени начала военной операции в Донбассе погибло более 240 детей, еще 56 - бесследно исчезли. Такие данные сегодня огласили в ВМС ВС Украины на странице в Facebook. Первого июня отмечается Международный день защиты детей.

Также указано, что в регионе из-за обстрелов разрушено 700 школ выстрелами из артиллерии и танков.

Власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о своей независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта уже стали более 13 тысяч человек.

Шаги по деэскалации конфликта были сформулированы еще в 2014 году в ходе договоренностей контактной группы в Минске. Однако даже после соглашений о перемирии обстрелы Донбасса продолжаются.

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