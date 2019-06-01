Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске увеличилось до 27

Число пострадавших при взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 27 человек. Об этом сообщили в экстренных службах региона

Отмечается, что состояние одного из раненых тяжелое. Кроме того, без вести пропали два человека.

Ранее сообщалось, что 1 июня в результате серии взрывов на заводе по производству тротила «Кристалл» в Дзержинске пострадали 19 человек. Руководство региона распорядилось создать оперативный штаб в связи со взрывами.

По предварительным данным, взрывы произошли из-за нарушения технологического процесса.