Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске увеличилось до 27
Пострадавшими от взрыва и пожара на военном заводе в Дзержинске числятся уже 27 человек.
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Число пострадавших при взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 27 человек. Об этом сообщили в экстренных службах региона
Отмечается, что состояние одного из раненых тяжелое. Кроме того, без вести пропали два человека.
Ранее сообщалось, что 1 июня в результате серии взрывов на заводе по производству тротила «Кристалл» в Дзержинске пострадали 19 человек. Руководство региона распорядилось создать оперативный штаб в связи со взрывами.
По предварительным данным, взрывы произошли из-за нарушения технологического процесса.