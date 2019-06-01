Минобороны Украины отказалось от производства собственных БТР-4

На Украине прекращена сборка корпусов новейших бронетранспортеров БТР-4. От реализации отказался «Житомирский бронетанковый завод», а причиной тому стал отказ Минобороны Украины принимать машины в эксплуатацию.

Как отметили в концерне «Укроборонпром», такое решение было вынужденным.

«Это вынужденное решение принято руководством предприятия из-за отказа военной приемки Министерства обороны Украины допустить к эксплуатации в войсках БТР-4, корпуса которых изготовлены из бронестали производства стран ЕС и НАТО», - говорится в сообщении концерна на Facebook.

Вместе с тем в «Укроборонпроме» подчеркнули, что такая ситуация сложилась из-за расхождения норм стандартизации брони. В организации предрекли, что недопущение в производство европейских бронесталей «повлечет критические проблемы и на других заводах бронетанкового кластера концерна, а также в частных компаниях».