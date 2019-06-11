WSJ: брат Ким Чен Ына мог быть информатором ЦРУ

Сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, убитый в аэропорту Куала-Лумпура в 2017 году, по информации издания The Wall Street Journal, был одним из информаторов ЦРУ. Ким Чен Нам встречался с оперативниками агентства перед своей смертью, пишет СМИ.

«Была связь между разведывательным агентством США и мистером Кимом», - заявил изданию осведомленный источник.

Газета также сообщает, что Ким Чен Нам поехал в Малайзию в феврале 2017 года, чтобы встретиться со своим контактным лицом из ЦРУ. Встреча Ким Чен Нама с неизвестным мужчиной корейско-американского происхождения состоялась во время многодневной остановки на острове Лангкави.

«Господин Ким, который проживал в основном в китайском анклаве Макао, почти наверняка был в контакте со службами безопасности других стран, особенно Китая», - пишет издание.

Ким Чен Нам скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного международной конвенцией о химическом оружии.