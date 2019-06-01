Домодедово стал центральной площадкой празднования Дня защиты детей в Подмосковье

Сегодня принимают поздравления те, кто всегда ждет праздника и искренне радуется ему, - в России отмечают День защиты детей. По всей стране проходят концерты, интерактивные программы, выступления уличных театров, спортивные соревнования и мастер-классы.

Центральной площадкой празднований в Московской области стал Домодедово. Там для тех, кто больше всего нуждаются в этом, - маленьким пациентам инфекционного отделения местной больницы - подготовили особую программу.

Подарки для детей сделали приготовили общественные деятели и спортсмены. А прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов в ответ на свое поздравление даже сам получил презент от нескольких ребят.

Также сегодня прошел большой спортивный праздник для 300 детей-сирот - хоккейный гала-матч с участием известных спортсменов.

Символическое вбрасывание сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, а на ледовой площадке встретились сборные команды воспитанников домов-интернатов, в составе которых были и именитые игроки - олимпийские чемпионы и чемпионы мира Алексей Касатонов и Валерий Каменский.