Два человека пропали без вести после взрыва в Дзержинске

После взрыва на заводе «Кристалл» в Дзержинске, предположительно, пропали два человека. Об этом рассказал «России 24» заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов.

«У нас есть понимание, что двое пропали без вести и 16 пострадали от осколков этого взрыва», - сказал чиновник.

Взрыв произошел около 11.45 мск в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Нижегородской области, за ним последовали пожар и еще один взрыв. Как отметил замгубернатор, взрывной волной выбило стекла в районе трех километров от места ЧП. В результате случившегося пострадали 19 человек. Характер ранений описывается как осколочный.

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, на месте работают служба медицины катастроф, сотрудники МЧС и руководство региона. Отмечается, что «угрозы загрязнения воздуха после взрывов нет».

Службы города в связи со взрывами в Дзержинске создали оперативный штаб для оценки последствий ЧП.

Представитель завода рассказал «Интерфаксу», что службы предприятия оперативно сработали, поэтому персонал эвакуировали вовремя.