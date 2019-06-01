На набережной Парка Горького открылась «Арена Героев»

На центральной набережной Парка Горького в Москве открылась «Арена Героев». Она представляет собой уникальный городской формат популярных забегов с препятствиями.

Площадь «Арены Героев», состоящей из различных преград и конструкций, составляет около двух тысяч квадратных метров.

«Данный формат - один из самых популярных. Решили открыть площадку и в Москве, в 2018-м провели первый "пилотник", в 2019-м совершили целый тур по России - от Москвы до Екатеринбурга», - рассказала руководитель «Арены Героев» Ксения Шойгу.

«В августе сделаем здесь чемпионат мира. Впервые 800 атлетов, сильнейших в мире, приедут сюда попробовать свои силы, чтобы стать чемпионами», - пообещала она.