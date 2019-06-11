Обстрел градом: стихия повредила автомобили и здания в Мюнхене

Сильный дождь с градом размером с шарик для настольного тенниса, который прошел в Мюнхене 10 июня, нанесли серьезный ущерб в некоторых районах немецкого города. Об этом пишет Der Spiegel.

По данным издания, в результате шторма дороги Мюнхена были затоплены, а деревья выкорчеваны. Град оставил на зданиях следы похожие на пулевые отверстия. Также были сильно повреждены или разрушены фасады домов, жалюзи и автомобильные стекла.

Жители Мюнхена опубликовали огромное количество фотографий и видео, на которых видно степень ущерба. На большинстве из них видно, как сильно град бил по деревьям, от которых отлетали листья. В постройках и зданиях образовались трещины и отверстия.