«Меня откинуло»: очевидец рассказал детали взрыва на «Кристалле» в Дзержинске

Никита Тумаков, который стал очевидцем взрыва в Дзержинске на заводе «Кристалл», рассказал подробности происшествия. По его словам, в момент ЧП он находился в своей квартире.

«В 11:50 произошел первый взрыв. Я сидел дома в своей комнате на стуле, и меня откинуло. В квартире все перевернулось. Потом я вышел на балкон, начал снимать, и произошел второй взрыв волной нешуточной. Мой балкон тряхнуло», - рассказал он.

Тумаков отметил, что взрыв был такой силы, что балкон мог запросто обвалиться, однако выдержал.

В субботу, 1 июня, на заводе по производству взрывчатых веществ «Кристалл» в Нижегородской области произошли два взрыва.

Спасатели предупредили о возможной угрозе повторных взрывов. В настоящий момент все данные о пострадавших и разрушениях устанавливаются. На месте работают сотрудники оперативных служб.

По последней информации, которую приводит ТАСС со ссылкой на Минздрав, ранения получили 19 человек. В МЧС сообщили, что первый взрыв привел к пожару, ему присвоили повышенный ранг сложности. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

В свою очередь, в Минпромторге назвали причину взрыва на заводе «Кристалл» в Дзержинске - причиной ЧП стала детонация продукции.