Какая боль: нелепейшая ошибка аргентинского вратаря привела к автоголу

Голкипер принял простую передачу от защитника, легко остановив мяч ногой, однако тот неожиданно покатился в сторону и спокойно оказался в воротах. В пресс-службе MLS охарактеризовали случившееся, как «ужасную ошибку».

Вратарь «Сан-Хосе» принял передачу от защитника, после чего мяч выскользнул у него из-под ног и закатился в ворота.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.