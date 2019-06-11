Какая боль: нелепейшая ошибка аргентинского вратаря привела к автоголу
Вратарь «Сан-Хосе» принял передачу от защитника, после чего мяч выскользнул у него из-под ног и закатился в ворота.
© Видео: Fútbol MLS, Twitter © Фото: Fútbol MLS, Twitter
Досадную ошибку допустил аргентинский вратарь «Сан-Хосе» Марио Даниэль Вега в матче Главной лиги футбола (MLS) против «Далласа».
Голкипер принял простую передачу от защитника, легко остановив мяч ногой, однако тот неожиданно покатился в сторону и спокойно оказался в воротах. В пресс-службе MLS охарактеризовали случившееся, как «ужасную ошибку».
В результате встреча завершилась с ничейным счетом 2:2.