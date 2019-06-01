Замминистра обороны Булгаков поздравил 100-й полк МТО с пятилетней годовщиной

В Наро-Фоминском районе Московской области прошли торжественные мероприятия, посвященные пятой годовщине со дня образования 100-го отдельного полка материально-технического обеспечения Министерства обороны РФ.

На строевом плацу выступили группы рукопашного боя и сводного военного оркестра гарнизона. Также для личного состава полка и гостей развернули выставку образцов военной и специальной техники и стрелкового оружия.

«Сформированный недавно, в 2014 году, полк в сжатые сроки и успешно прошел слаженность. В дальнейшем уже в конкретных делах продемонстрирует достойный уровень профессиональной подготовки военнослужащих всех имеющихся 76 специальностей», - отметил заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков.

100-й отдельный полк обеспечения входит в систему материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ. Основное его предназначение - оказание всесторонней помощи при чрезвычайных ситуациях, техногенных катастрофах, пожарах и наводнениях.