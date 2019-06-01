При взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске разрушилось административное здание

Два взрыва прогремели в цехе по производству взрывчатки на территории «Кристалл» в Дзержинске. ЧП спровоцировало мощный пожар на предприятии, разрушено административное здание. Сам цех по производству тротила также полностью обрушился.

Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров, огнеборцы тушат пламя. Пожару присвоен третий, повышенный ранг сложности.

По последним данным, в результате взрыва 19 человек получили осколочные ранения легкой и средней степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Нижегородской области.

Фото и видео последствий ЧП публикуют в сетях очевидцы. На кадрах видны густые черные клубы дымы, в жилых домах выбиты стекла, в магазинах и офисах обрушились потолок и стены, порваны провода. Спасатели предупредили об угрозе повторных взрывов.