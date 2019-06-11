Добби свободен: камеры наблюдения сняли на видео странное существо

Жительница Колорадо опубликовала в Сети видео, снятое на камеру ночного видения у ее дома, на котором появилось странное существо, похожее на эльфа Добби из фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Об этом пишет Daily Mail.

Видео Вивиан Гомес стало набирать популярность, потому что пользователи стали активно размышлять, что же попало на камеру наблюдения. На кадрах в какой-то момент показывается ушастое существо с худыми ногами, которое идет вдоль машины, пританцовывая, как будто радуется чему-то.

«Сначала я увидела тень, идущую от моей входной двери, потом я увидел эту штуку .... кто-нибудь еще видел это на своих камерах?», - подписала видеоролик Гомес.

Видео посмотрело почти 8,5 млн человек. Пользователи разделились – одни отметили схожесть существа с эльфом из «Гарри Поттера», другие стали искать подвох, в частности, некоторые подумали, что это всего лишь марионетка. Один из комментаторов заявил, что походка странного существа похожа на походку Джона Леннона из Beatles.