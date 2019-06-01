Названа предварительная причина взрыва на заводе «Кристалл» в Дзержинске

По предварительной информации, причиной взрыва на заводе по производству тротила «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области стало нарушение технологического процесса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные экстренные службы.

«Предварительная причина взрыва - нарушение технологического процесса производства работ», - уточнил собеседник агентства.

Тем временем спасатели предупреждают об угрозе повторных взрывов. Точных данных о пострадавших пока не поступало.

В МЧС сообщили, что после взрыва на заводе произошел пожар, ему присвоен повышенный ранг сложности. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.