На место ЧП в Дзержинск выехало руководство Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов и глава ГУ МЧС по региону Валерий Синьков выехали на место взрыва в Дзержинск. Об этом сообщает портал NewsNN.

Ранее сообщалось, что 1 июня на складе на заводе тротила «Кристалл» в Дзержинске прогремел взрыв, после которого начался пожар, площадь которого на данный момент составляет 100 кв. метров. По предварительным данным, причиной стало нарушение технологических процессов.

В результате ЧП пострадали 19 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав. В жилых домах вылетели окна. Позднее на заводе прогремел второй взрыв. В связи со случившимся в городе был создан оперативный штаб.