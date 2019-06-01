В Минпромторге назвали причину взрыва на заводе «Кристалл» в Дзержинске

В пресс-службе Минпромторга прокомментировали взрыв, который прогремел на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области. Как отметили в ведомстве, происшествие случилось по причине детонации продукции.

«В результате чего возник пожар на площади 110 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Известно, что руководство завода уже прибыло на место ЧП для уточнения информации, а также для принятия оперативных решений по ликвидации последствий происшествия.

В субботу, 1 июня, на заводе по производству взрывчатых веществ «Кристалл» в Нижегородской области произошел взрыв. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе Минпромторга.

Ранее спасатели предупредили о возможной угрозе повторных взрывов. В настоящий момент все данные о пострадавших и разрушениях устанавливаются. На месте работают сотрудники оперативных служб.